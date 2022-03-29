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      Экономика

    Снизятся ли цены на жилье в Казахстане

    29 Марта 2022, 14:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как выстраиваются цены на жилье в Казахстане, рассказали министры национальной экономики и индустрии и инфраструктурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров считает, что поведенческая экономика активно реагирует на события, вследствие чего цены начинают расти.

    «Вы, как владелец квартиры, решили продать ее с хорошей наценкой, потому что вы думаете, что рынок или покупатель за эту цену купит. Но так как люди не готовы за эту цену покупать, даже если у них есть на это средства, будут выжидать. Поэтому продавцу не останется ничего как снижать эту цену. Мы будем наблюдать это. Это вопрос ажиотажа», - считает министр национальной экономики, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Правительства.

    Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев также прокомментировал, что на сегодня рынок имеет волатильный характер.

    «Та ситуация, которая именно сейчас, к сожалению, имеет большую волатильность. К примеру, по арматуре, которая является основным материалом на рынке, если буквально 10 дней назад продавалась по 480 тысяч тенге за тонну, потом 450 тысяч, три дня назад - 418 тысяч, то сегодня утром цена составила 415 тысяч. То есть, идет динамика снижения. Мы должны первый квартал пройти и тогда примерно понятна будет динамика ценообразования», - отметил Каирбек Ускенбаев.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Жилье Экономика
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