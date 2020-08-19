Снизят ли штраф за нарушение масочного режима в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве юстиции РК прокомментировали вопрос снижения штрафных санкций за нарушение масочного режима, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действующие штрафные санкции за нарушение масочного режима, предусмотренные статьей 425 КоАП, являются актуальными, снижение его размера государственными органами не обсуждается», - отметили в ведомстве.

Ранее эту тему поднял в Facebook Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов.

«Госорганами в настоящее время рассматривается концепция законопроекта «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» и предлагается снизить штраф для физических лиц за нарушения масочного режима с 30 до 1 МРП (2 778 тенге). Мы активно вовлечены в эту работу», - сообщил Рустам Журсунов.

Напомним, 1 августа министр здравоохранения РК Алексей Цой внес изменения в приказ от 5 июля «О некоторых вопросах организации и проведения санитарно-эпидемиологических и санитарно-профилактических мероприятий». Если раньше всех казахстанцев обязывали носить маски, то в измененном приказе детям до пяти лет разрешено не носить маски, также взрослым можно тренироваться на открытом воздухе без маски.

В Министерстве здравоохранения разъяснили разрешение не носить маски детям до пяти лет. Кроме того, в ведомстве пояснили, в каких случаях казахстанцы могут не носить маски на улице.

Ранее на сайте Премьер-Министра РК были опубликованы изменения и дополнения в постановлении Главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетовой. Одним из наиболее значимых дополнений стала обязанность казахстанцев носить маски на улице.

Позже министр здравоохранения РК Алексей Цой издал приказ по обязательному ношению масок. Он пояснил, что мировой опыт показывает, что от принимаемых мер зависит только 30%, а остальное зависит от поведения общества, а именно соблюдения масочного режима.