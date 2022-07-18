Снизить зависимость оборонно-промышленного комплекса от госзаказа планируют в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве обороны поделились планами касательно решения первостепенных задач для оборонно-промышленного комплекса страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первое – ориентирование оборонно-промышленного комплекса страны (ОПК) на потребности силовых структур страны, а не навязывание своей продукции, которая во многих случаях не востребована в армии. Второе – повышение уровня технологического развития. Третье – развитие экспортного потенциала», - написал министр обороны Руслан Жаксылыков в своем ответе на депутатский запрос.

Кроме того, в числе приоритетных задач министр назвал налаживание производства комплектующих и запасных частей, широкое развитие услуг заводского ремонта имеющегося парка ВВТ, повышение местного содержания, исключение скрытого импорта, развитие диверсификации (расширения номенклатуры выпускаемой продукции, в том числе гражданского сектора) производимой продукции.

Также в ведомстве планируют более четкое разграничение оборонных предприятий по специализации, что возможно достигнуть усилением системы лицензирования (на сегодняшний день предприятия стремятся исполнять любые контракты при низком уровне компетенции, исключение фактов превышения стоимости выпускаемой продукции по отношению к зарубежным аналогам, необходимость переработать методику расчета доли местного содержания с исключением показателей, не относящихся к непосредственному производству отечественной продукции и снижение зависимости только от ГОЗ, доля которого достигает по отдельным предприятиям до 80-90%.