Снизить уровень госучастия на рынке гражданской авиации намерены в АЗРК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Агентстве по защите и развитию конкуренции рассказали о «Дорожной карте развития конкуренции в сфере гражданской авиации», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Рустам Ахметов, гражданская авиация относится к высококонцентрированному типу рынка с недостаточно развитой конкуренцией.

«На рынке гражданской авиации наблюдается высокая концентрация. 76% доли государственного участия в лице Air Astana. Ограниченные сроки и отсутствие информации, регламентирующей режим открытого неба, отсутствие конкурентной среды между реализаторами авиатоплива, высокие цены, нехватка объемов топлива и ограничения со стороны эксплуатантов аэропортов», - сказал в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций зампредседателя Агентства.

Как отмечают в АЗРК, в целях развития конкуренции на рынке авиации предусматривается ряд мероприятий:

· снижение уровня государственного участия на этом рынке путем приватизации активов авиакомпании.

· разделение ведущей авиакомпании для сокращения уровня концентрации рынка и усиления конкуренции на этом рынке.

· увеличение сроков режима открытого неба до 2028 года для привлечения иностранных перевозчиков и развитие конкурентной среды между реализаторами авиатоплива и аэропортами.



