Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Снизить уровень безработицы до 4,7% к 2025 году планируют в Казахстане

    17 Марта 2021, 16:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Снизить уровень безработицы до 4,7% к 2025 году планируют в Казахстане в рамках работы по Национальному плану развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как пояснил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, общенациональный приоритет «Справедливая социальная политика» предусматривает реализацию системных мер, направленных на содействие продуктивной занятости и обеспечение социального благополучия.

    «Для восстановления рынка труда и снижения уровня безработицы будут приняты меры по модернизации действующих и созданию новых рабочих мест. Внедрение новых прогрессивных форм трудовых отношений обеспечит развитие гибких форм занятости. Будут созданы условия для постоянного самообразования и повышения квалификации, а также усовершенствована система прогнозирования рабочих мест», - сказал министр. Он уточнил, что сфера социального обеспечения будет регулироваться Социальным кодексом страны. «Результатом принятых мер к 2025 году станет снижение уровня безработицы до не более 4,7%. Все социальные обязательства государства по социальным выплатам и пособиям будут исполнены в полном объеме. Будет обеспечена индексация социальных выплат с учетом уровня инфляции, а также осуществлён переход от заявительной к выявительной форме оказания соцуслуг», - рассказал А. Иргалиев. Национальный план развития состоит из 10 общенациональных приоритетов по трем направлениям: благополучие граждан, качество институтов и сильная экономика. Напомним, Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Кайрат Келимбетов ранее рассказал об изменениях в системе государственного планирования.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Экономика Занятость Другие государственные органы Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Свыше 318 млн тенге направят на оказание соцпомощи пожилым и инвалидам в Костанае
    Джамиля Исаева: Реализация женской инициативы во всех сферах – залог успешного развития государства
    В Центральной Азии происходит серьезная трансформация в области гендерного равенства – Аида Балаева
    Ерлан Кошанов: Ключевым механизмом реализации прав женщин является расширение их политического участия
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам