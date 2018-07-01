Снизить цены на парковку у железнодорожного вокзала обещают в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Об изменениях тарифов на парковку возле старого железнодорожного вокзала в Астане рассказали в «Астана LRT», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно железнодорожного вокзала по улице Гёте - тарифы на текущий момент не изменились, но мы также провели анализ, проработали вопросы с населением, и отработали тарифную сетку. В ближайшее время планируется понижение тарифов на железнодорожном вокзале на значительную сумму», - сказал на пресс-конференции в Астане директор департамента по управлению парковочными пространствами ТОО «Astana LRT» Николай Антипов.

По его словам, первые полчаса парковки останутся бесплатными.

«Сейчас полчаса бесплатно. В будущем планируется эти полчаса оставить, но час парковки будет, как и в аэропорту - 100 тенге. По новому вокзалу пока работы не произведены. Там парковкой управляет сам вокзал «Нурлы жол», - добавил Н. Антипов.

Напомним, в столичном аэропорту «Нурсултан Назарбаев» изменились тарифы на парковку автомашин. Теперь бесплатными будут только первые 15 минут, следующее время, проведенное на стоянке, обойдется водителям в 1 тысячу тенге за каждый час.