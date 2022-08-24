Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Снизить стоимость электроэнергии в ночное время могут для казахстанских предприятий

    24 Августа 2022, 19:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев в ходе встречи с населением в Нур-Султане поддержал предложение дифференцировать тарифы на электроэнергию для предприятий, выпускающих социально значимые продукты питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы платим за электроэнергию каждый месяц 7-8 млн тенге, что сказывается на себестоимости нашего хлеба. Мы на рынке уже 20 лет и раньше было два тарифа: ночной и дневной. Ночной тариф был по дешевой цене, поскольку население спит, электроэнергии достаточно. У нас производство круглосуточное. Мы без хлеба торговые точки оставить не можем. Неужели нельзя перейти на систему двухтарифной оплаты для производителей социально значимой продукции? Мы в основном ночью работаем, чтобы в 6 утра был горячий хлеб», - выступил с предложением представитель ТОО «Столичный хлеб».

    Компания закрыла производство кондитерских изделий из-за подскочивших цен на сахар и масло.

    По словам Ербола Карашукеева, с такими проблемами в министерство обращаются не только хлебопекарни, но и другие предприятия, связанные с производством сельхозпродукции. Он обещал поднять этот вопрос и вынести его на рассмотрение.

    «Мне понравилось предложение, если мы составим список предприятий, которые выпускают социально значимые продукты питания, наверное, нас поддержат в этом», - ответил министр.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Энергетика Промышленность Минсельхоз Цены и тарифы
    Новости по теме
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    5 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу