Снизить стоимость электроэнергии в ночное время могут для казахстанских предприятий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев в ходе встречи с населением в Нур-Султане поддержал предложение дифференцировать тарифы на электроэнергию для предприятий, выпускающих социально значимые продукты питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы платим за электроэнергию каждый месяц 7-8 млн тенге, что сказывается на себестоимости нашего хлеба. Мы на рынке уже 20 лет и раньше было два тарифа: ночной и дневной. Ночной тариф был по дешевой цене, поскольку население спит, электроэнергии достаточно. У нас производство круглосуточное. Мы без хлеба торговые точки оставить не можем. Неужели нельзя перейти на систему двухтарифной оплаты для производителей социально значимой продукции? Мы в основном ночью работаем, чтобы в 6 утра был горячий хлеб», - выступил с предложением представитель ТОО «Столичный хлеб».

Компания закрыла производство кондитерских изделий из-за подскочивших цен на сахар и масло.

По словам Ербола Карашукеева, с такими проблемами в министерство обращаются не только хлебопекарни, но и другие предприятия, связанные с производством сельхозпродукции. Он обещал поднять этот вопрос и вынести его на рассмотрение.

«Мне понравилось предложение, если мы составим список предприятий, которые выпускают социально значимые продукты питания, наверное, нас поддержат в этом», - ответил министр.