Снизить предельный размер переплаты по микрокредитам могут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев рассказал о возможном снижении предельного размера переплаты по некоторым видам микрокредитов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк), рассмотрев Ваш запрос касательно приведения займов, выдаваемых микрофинансовыми организациями, к единой годовой эффективной ставке вознаграждения (далее – ГЭСВ), сообщает следующее. С 1 января 2020 года все микрофинансовые организации, в том числе компании онлайн-кредитования, кредитные товарищества, ломбарды и другие юридические лица, предоставляющие займы населению, включены в периметр регулирования Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство)», - написал Ерболат Досаев в своем ответе на депутатский запрос.

Он напомнил, что в соответствии с поручением Главы государства с 1 января 2021 года микрофинансовые организации подлежат обязательному лицензированию Агентством.

«Агентством в рамках работы, проводимой по вопросам регулирования банковской и микрофинансовой деятельности, 15 марта 2021 года были внесены законодательные изменения, направленные на снижение предельного значения вознаграждения по договору микрокредита, заключенному с физическим лицом на срок до 45 дней в размере до 50 МРП», - отметил глава Нацбанка.

«В целях дальнейшего снижения долговой нагрузки граждан Национальный Банк поддерживает предложение Агентства по снижению предельного размера переплаты по микрокредиту сроком до 45 календарных дней в размере, не превышающем 50 МРП, в два раза, т.е. с 100% до 50% от суммы выданного микрокредита за весь период действия договора микрокредита», - заключил Е. Досаев.



