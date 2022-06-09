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    Снизить пенсионный возраст женщин до 58 лет предложила сенатор

    9 Июня 2022, 14:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Снизить до 58 лет возраст выхода женщин на пенсию предложила сенатор Дана Нуржигит. С соответствующим депутатским запросом она обратилась к Премьер-Министру РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сенатор проинформировала, что в 2015 году решение об увеличении пенсионного возраста для женщин было принято с учетом средней продолжительности жизни в Казахстане, который составлял 71 год. В 2021 году этот показатель снизился до 70 лет. Более того, из-за пандемии в 2020 году смертность в нашей стране выросла на 22%.

    В этой связи Дана Нуржигит считает, что пенсионная реформа 2015 года, основанная на прогнозах ООН, о том, что в 2022 году продолжительность жизни в Казахстане составит 78 лет у женщин и 70 лет для мужчин, не соответствует реальной ситуации в Казахстане. Кроме того, по мнению Даны Нуржигит, установленный пенсионный возраст для женщин также влияет и на уровень безработицы среди молодёжи.

    «В соответствии с сегодняшним пенсионным законом, если граждане не освобождают рабочие места, а продолжают работать до 60-63 лет, то нет работы для нового поколения. Мы знаем, что в последнее время Правительство обращает внимание на пенсионную сферу и рассматривает вопросы изменения пенсионного возраста для работников «тяжелых» профессий. В этой связи, учитывая многочисленные обращения граждан в адрес сенаторов, предлагаем установить возраст выхода женщин на пенсию 58 лет, а вопрос дальнейшего продолжения труда оставить на их собственное усмотрение», - сказала Дана Нуржигит на пленарном заседании Сената.

    По информации сенатора, в Казахстане сейчас около 453,1 тыс. безработных. Из них 9 262 человек в возрасте от 15 до 28 лет находятся в поисках работы, и ежегодно к ним присоединяются выпускники ВУЗов, которые также не всегда своевременно могут найти работу.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Сенат Общество
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