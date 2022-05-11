Снизить пенсионный возраст работникам опасных производств предложил депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Ерлан Смайлов в ходе пленарного заседания Мажилиса предложил инициировать изменения в законодательство по вопросам страхования работника опасных производств от несчастных случаев, попросив изменить порядок рассмотрения и определения вины работника. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сфере защиты трудовых прав казахстанцев имеется огромный пласт исторически сложившихся проблемных вопросов. В итоге положение трудящихся ухудшается. Особенного внимания и решения требуют проблемы, возникающие при наступлении несчастных случаев на производстве. Эта тема крайне актуальна для трудящихся на опасных и вредных производствах - шахтеров, металлургов и представителей других профессий. Считаем, что Правительство в лице Министерства труда и социальной защиты населения должно занять активную позицию в защите прав трудящихся и провести полную ревизию трудового законодательства с корректировкой норм, не отвечающих интересам работающих казахстанцев», - сказал Ерлан Смайлов, озвучивая депутатский запрос на имя заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова.

По его словам, согласно пункту 2 статьи 190 Трудового кодекса РК, при расследовании несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, оформляется акт в соответствии с материалами расследования и с учетом мнения большинства членов комиссии, создаваемой в этом случае. Депутат заявил, что конкретный размер степени вины работника и работодателя определяется членами комиссии, исходя из материалов расследования.

«Статьей 188 ТК РК определяется состав комиссии по расследованию несчастного случая, где два представителя работодателя и один представитель работников, что заведомо дает возможность возложить вину на работника. Эта комиссия определяет степень вины в процентах. Фракция Народной партии Казахстана считает, что объективно определить распределение вины имеет право только суд, так как применение смешенной ответственности с указанием ее в акте напрямую влияет на размер возмещения вреда здоровью», - сказал мажилисмен.

Требуют своего решения, по его словам, проблемные вопросы по применению законодательства в сфере обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.

«Прекращается выплата возмещения ущерба причиненного вреда здоровью работника после достижения им пенсионного возраста. При этом очевидно, что увечье не проходит, а проблемы со здоровьем с возрастом только усугубляются. Увеличение сумм возмещения ущерба работникам, получившим увечья, производится не справедливо – исходя из среднего значения прогнозного роста инфляции. Должно производиться, исходя из среднего значения заработной платы соответствующей категории работников. Ограничен размер возмещения дополнительных расходов работника, связанных с утратой здоровья», - пояснил Ерлан Смайлов.

«Отдельный исторически проблемный вопрос – это снижение пенсионного возраста для работников вредных и опасных производств, прежде всего, шахтеров и металлургов. Мы неоднократно поднимали этот вопрос, но внятной позиции Правительства по этой проблеме так и не получили», - заявил мажилисмен.

Фракция Народной партии Казахстана в партнерстве с отраслевым профсоюзом «Казуглепроф», в целях защиты прав и интересов десятков тысяч шахтеров-угольщиков и других работников вредных и опасных производств, предлагает Правительству создать комиссию для проведения полной ревизии трудового законодательства на предмет соответствия интересам и защите трудовых прав работающих казахстанцев.

Озвучив депзапрос, Ерлан Смайлов предложил Правительству в лице профильного Министерства труда и социальной защиты населения инициировать изменения в законодательство по вопросам страхования работника от несчастных случаев. Вместе с тем, фракция просит изменить порядок рассмотрения и определения вины работника и работодателя, также исключить норму, ограничивающую возмещение вреда лишь до достижения пенсионного возраста пострадавшим на производстве работником. Депутат также предложил снизить пенсионный возраст работникам вредных и опасных производств с учетом подземного и горячего стажа или фиксировано до 55 лет, с одновременным изменением модели их пенсионного обеспечения, c введением сочетания солидарного и накопительного компонента.