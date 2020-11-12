Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Снизить отчисления сотовым операторам для проведения интернета на селе предложили сенаторы

    12 Ноября 2020, 11:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенаторы подняли проблему обеспечения качественной интернет связью в регионах страны. По мнению депутатов, проблему на селе можно решить за счет преференций для операторов мобильной связи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Поэтому сенаторы предлагают снизить годовую ставку для операторов мобильной связи за использование радиочастот на 90%. Для получения такой льготы операторам связи необходимо, в первую очередь, направить сэкономленные средства на обеспечение сел качественным широкополосным интернетом. Эта задача связана с поручением Главы государства по сбалансированному территориальному развитию», - сказал спикер Сената Маулен Ашимбаев.

    Рассматривая изменения в Налоговый кодекс, депутаты Сената предложили внести поправки о снижении размера ставки на сотовую связь на 90%.

    Для получения такой льготы операторы связи должны будут направить сэкономленные средства на финансирование проектов по обеспечению широкополосным интернетом сел и других населённых пунктов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Сенат Экономика Связь, ТВ, IT
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мошенники используют имена и фото известных блогеров, представляясь брокерами
    Рекордные налоговые поступления от туризма отмечают в Казахстане
    Маулен Ашимбаев встретился с председателем Сената Узбекистана Олий Мажлиса
    Пересмотреть механизм переработки шкур и шерсти призывает депутат
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам