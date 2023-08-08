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    Снизить инвестиционный визовый порог для иностранных инвесторов планирует Казахстан

    8 Августа 2023, 12:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова рассказал о принимаемых мерах по упрощению въезда в страну потенциальным инвесторам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках второго направления – бизнес-иммиграция - принимаются меры по расширению инвестиционной привлекательности страны. Мы освободили инвесторов категории А-5 от получения разрешений на ИРС (привлечение иностранной рабочей силы - прим.). С начала года такие инвесторские визы выданы 76 иностранным гражданам. Упрощена процедура выдачи ИИН и ЭЦП в загранучреждениях по принципу «одного заявления» для потенциальных инвесторов», - сказала Тамара Дуйсенова на заседании Правительства.

    Дополнительно, по ее словам, планируется для бизнесменов-инвесторов снизить инвестиционный визовый порог.

    «Вводится новая долгосрочная инвесторская виза А-6 с правом оформления вида на жительство. Утвержден порядок выдачи карты «Ата жолы» для этнических казахов, имеющих успешные бизнес-кейсы за рубежом. На сегодня фонд «Отандастар» сформировал предварительный список обладателей карты «Ата жолы» из 50 этнических казахов. На данный момент проводятся необходимые работы», - отметила министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Инвестпроекты Минтруда РК Инвестиции
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