Снизить инфляцию до 9,5% в 2023 году обещает Правительство

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сообщил о принимаемых мерах по борьбе с инфляцией в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мировые эксперты говорят, что мировая экономика входит в фазу рецессии. Вместе с тем, мы реализуем экономическую политику, направленную на устойчивое экономическое развитие в среднесрочном периоде. Что касается инфляции, то мы совместно с Нацбанком реализуем комплекс мер по ее сдерживанию - это системные и оперативные меры», - сказал Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса.

Системные меры, по его словам, направлены на обеспечение внутреннего рынка отечественными товарами и снижение импортозависимости, реализацию плана обеспечения продовольственной безопасности.

«Оперативные меры – это прежде всего вопросы логистики, антимонопольное, внешнеторговое регулирование, контроль за торговой наценкой в 15% на социально значимые продукты питания, которые установлены законом, а также форвардные закупки, формирование стабфондов и другие меры. Считаем, что в результате принимаемых мер в следующем году инфляция снизится до 7,5%-9,5% - и в последующие годы ниже», - отметил глава Кабмина.

«Нам надо таргетировать более низкие уровни инфляции и делать все, чтобы достичь этих более низких значений инфляции. И кроме того, инфляционные ожидания тоже нельзя допускать, с тем чтобы со своей стороны это также не оказывало негативного влияния на рост цен», - добавил А. Смаилов.



