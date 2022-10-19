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    Снизить инфляцию до 9,5% в 2023 году обещает Правительство

    19 Октября 2022, 11:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сообщил о принимаемых мерах по борьбе с инфляцией в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мировые эксперты говорят, что мировая экономика входит в фазу рецессии. Вместе с тем, мы реализуем экономическую политику, направленную на устойчивое экономическое развитие в среднесрочном периоде. Что касается инфляции, то мы совместно с Нацбанком реализуем комплекс мер по ее сдерживанию - это системные и оперативные меры», - сказал Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса.

    Системные меры, по его словам, направлены на обеспечение внутреннего рынка отечественными товарами и снижение импортозависимости, реализацию плана обеспечения продовольственной безопасности.

    «Оперативные меры – это прежде всего вопросы логистики, антимонопольное, внешнеторговое регулирование, контроль за торговой наценкой в 15% на социально значимые продукты питания, которые установлены законом, а также форвардные закупки, формирование стабфондов и другие меры. Считаем, что в результате принимаемых мер в следующем году инфляция снизится до 7,5%-9,5% - и в последующие годы ниже», - отметил глава Кабмина.

    «Нам надо таргетировать более низкие уровни инфляции и делать все, чтобы достичь этих более низких значений инфляции. И кроме того, инфляционные ожидания тоже нельзя допускать, с тем чтобы со своей стороны это также не оказывало негативного влияния на рост цен», - добавил А. Смаилов.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экономика Цены и тарифы Инфляция
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