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    Снизить импорт сельхозпродукции за счет объемов Актюбинской области призвал Премьер РК

    14 Мая 2022, 17:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Развитие животноводства, в том числе молочной продукции нужно продолжить в Актюбинской области в целях обеспечения жителей собственной продукцией и организации ее поставки в другие регионы. Об этом сообщил Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов, посещая маслоэкстракционный завод в Хромтауском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Во время рабочего визита в Актюбинскую область Алихан Смаилов заявил, что запуск инвестиционных проектов в сельском хозяйстве является главной задачей в обеспечении продовольственной безопасности страны.

    По его словам, Правительство реализует комплексные меры поддержки аграриев, в частности, в виде субсидирования инвестиционных затрат, а также процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств и лизинг оборудования для переработки.

    «Благодаря этой поддержке и климатическим особенностям в Актюбинской области стремительно развивается животноводство, в том числе производство молочной продукции. Данную работу нужно продолжить с тем, чтобы обеспечить жителей области собственной продукцией и организовать ее поставку в другие регионы. Это позволит снизить зависимость от импорта и стабилизировать цены на внутреннем рынке», – подчеркнул глава Правительства.

    Алихан Смаилов также встретился с руководителями ряда сельхозформирований и обсудил с ними проблемные вопросы развития агропромышленного комплекса.

    Аграриев интересовали вопросы государственной поддержки фермеров, субсидирования, выделения земель сельхозназначения, развития животноводства.

    «До конца этого года мы проведем ряд встреч с аграриями и обсудим вопросы реформирования системы субсидий. Соответствующий документ будет принят сроком на пять лет. В целом Правительство расширяет поддержку сферы сельского хозяйства. В этом году мы предусмотрели увеличение бюджета в два раза. Это связано с вопросами обеспечения продовольственной безопасности, поддержки внутреннего производства и сдерживания инфляции», – подчеркнул Алихан Смаилов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Актюбинская область Экономика Сельское хозяйство Регионы Животные
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