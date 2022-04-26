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    Снизить импорт сахара на 32% намерены в Казахстане

    26 Апреля 2022, 11:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Это позволит повысить обеспеченность внутреннего рынка сахаром отечественного производства с 7% до 43%. Такими данными поделился министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ежегодное потребление сахара составляет 532 тысячи тонн, из них за счет отечественного сырья – 7%. Это связано с мелкотоварностью производства, недостатком воды для полива и ручным трудом при выращивании сахарной свеклы, изношенностью сахарных заводов, демпингом цен со стороны российских производителей», - сказал Ербол Карашукеев в ходе заседания Правительства.

    По словам министра, за счет решения проблемы обеспечения водой, расширения посевных площадей с 14,5 тыс. га до 38 тыс. га, технического оснащения, а также запуска проектов по модернизации и строительству сахарного завода с инфраструктурным развитием отрасли ожидается увеличение валового сбора продукции от 332 тыс. тонн до 1,8 млн тонн.

    «Следовательно ожидается увеличение производства сахара в 7 раз до 254 тыс. тонн, снижение импорта сахара на 32%, что позволит повысить обеспеченность внутреннего рынка сахаром отечественного производства с 7% до 43%», - проинформировал глава Минсельхоза.

    Как добавил глава ведомства, для получения результатов необходима вместе с тем и государственная поддержка посредством предоставления в течение 5-6 лет субсидий и льготных кредитов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство
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