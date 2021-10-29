Снизить импорт бумажной продукции намерены в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал об открытии фабрики по производству бумажных изделий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации главы региона, фабрика будет выпускать в год пять тысяч тонн продукции, которая сейчас импортируется. В прошлом году в область завезли 8,3 тысяч тонн бумажных изделий. Новый проект позволит существенно снизит зависимость от импорта.

«При поддержке государства, реализуется очередной перспективный проект. Выдан льготный кредит, получена гарантия от фонда «Даму», также планируется подведение инженерных коммуникаций за счет бюджета. Сейчас идет строительство фабрики бумажных изделий. Восстанавливается помещение для нового производства. На финальном этапе монтаж сэндвич-панелей, ведутся внутренние работы. После запуска проекта ассортимент пополнится такими видами товаров как салфетки, гигиеническая и офисная бумага», - написал К.Аксакалов на своей странице в социальной сети.

Ранее местные власти сообщали об открытии другого бумажного производства на территории специальной экономической зоны Qyzyljar. Предполагается, что иностранный инвестор будет производить упаковочную и пигментную бумагу.