Снизить долларизацию на 3,1% удалось Казахстану в 2022 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов сообщил о принятых мерах по недопущению сокращения тенговых вкладов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Повышение базовой ставки сопровождалось повышением предельных ставок КФГД (Казахстанский фонд гарантирования депозитов) для тенговых вкладов населения. Совместно с Правительством реализуется Программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление компенсации по депозитам физических лиц в тенге», - сказал Галымжан Пирматов на расширенном заседании Правительства.

По его словам, в начале года увеличен максимальный размер гарантийного возмещения по сберегательным вкладам в тенге - с 15 млн до 20 млн тенге.

«Принятые меры позволили не допустить сокращения тенговых депозитов населения, стабилизировать базу фондирования БВУ, снизить долларизацию депозитов с 38,4% в феврале до 35,3% в октябре текущего года», - отметил глава Нацбанка. «Повышая доверие к тенговым активам, стимулируется смена модели поведения населения с потребительской на сберегательную, что способствует снижению инфляционного давления», - заключил Галымжан Пирматов.

Сегодня под председательством Главы государства проходит расширенное заседание Правительства, где рассмотрят отчет об исполнении основных показателей социально-экономического развития страны за 2022 год и план работы Правительства на 2023 год.



