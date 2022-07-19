Снизилось количество преступлений в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Жамбылской области за первое полугодие подвели в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Нуржан Рахметуллаев, в первом полугодии 2022 года общее количество преступлений снизилось на 1,1 %.

«Самым распространенным видом преступлений остаются кражи чужого имущества, - сообщил спикер. - В результате принятых профилактических мероприятий снизилось общее количество краж, а раскрываемость краж тяжелой категории увеличилась на 1,8 %. На каждого вора-карманника, состоящего на учете в ОВД, составлен «социальный паспорт», с ними проводится профилактическая работа».

По словам спикера, с начала года за несоблюдение правил выпаса скота на их владельцев составлено 743 протокола об административном правонарушении (статья 408 КоАП РК). Задержано пять преступных групп из 11 лиц, занимающихся кражами скота. Также 41 человек привлечен к уголовной ответственности. По итогам полугодия сократилось количество случаев интернет-мошенничества – с 271 до 152 случаев.

«Перед департаментом полиции руководством области поставлена задача усилить профилактическую работу по кражам скота. Управлению внутренней политики совместно с акиматами районов поручено проводить разъяснительную работу среди населения о недопустимости нарушений правил выпаса скота, за которые предусмотрена административная ответственность. Также поручено через СМИ предупреждать жителей о новых видах мошенничества», - пояснил спикер.

Кроме того, жамбылские полицейские проводят системную работу по профилактике наркомании и борьбе с незаконным оборотом наркотических средств. С начала 2022 года на территории Жамбылской области зарегистрировано 286 наркопреступлений. Для сравнения – за такой же период 2021 года – 324, сообщил полковник полиции Нуржан Рахметуллаев.