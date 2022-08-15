Снизилось число казахстанцев с доходом менее 50 тыс. тенге – Бюро национальной статистики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Доля казахстанцев со среднедушевым доходом менее 50 тыс. тенге в месяц, по данным Бюро национальной статистики, составляет 38,7%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Озвученная Главой государства информация о том, что у половины населения ежемесячный доход не превышает 50 тыс. тенге, относится к данным 2020 года. Этот год был пиковым периодом пандемии COVID-19. В 2020 году среднедушевой доход до 50 тыс. тенге был зарегистрирован у 45,5% населения», - говорится в ответе на официальный запрос МИА «Казинформ».

Бюро провело исследование уровня жизни 12 тыс. домохозяйств. Данные о доходах соответствуют расчетам на душу населения. В них входят доходы от трудовой деятельности, в том числе заработная плата и доходы от предпринимательской деятельности, социальные выплаты и прочие денежные поступления. То есть сумма всех доходов домохозяйства распределяется на всех его членов, включая детей, пенсионеров, безработных и прочих. Понятие «средний доход на душу населения» принципиально отличается от понятия «зарплата». Зарплата — это часть дохода.

«По итогам 2021 года наблюдается положительная динамика среднедушевого дохода. Доля населения со среднедушевым доходом до 50 тыс. тенге составила 38,7%», - пояснили в ведомстве.



