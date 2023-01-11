Снизилась добыча полезных ископаемых в Казахстане в 2022 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров отчитался по итоговым показателям основных сфер экономики Казахстана в 2022 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, в обрабатывающей промышленности сохраняется положительный рост. Объем производства вырос на 3,4%. Положительный рост зафиксирован в 18 регионах. Наибольшее увеличение отмечается в городе Алматы, Акмолинской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областях.

В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства в машиностроении на 9,4%, в том числе в автомобилестроении – на 19,1% и производстве электрического оборудования – на 22,2%.

Рост производства зафиксирован в следующих отраслях: продукты питания – на 3,9%, продукты нефтепереработки – на 1,9%, продукция химической промышленности – на 10,2%, напитки – на 11,2%, пластмассовые изделия – на 2,1%, легкая промышленность – на 6%.

«Одновременно с ростом отмечается снижение некоторых показателей. В частности, в горнодобывающей промышленности объем производства снизился на 1%. В разрезе отраслей увеличилось предоставление услуг в горнодобывающей промышленности на 15,9%. Значение двух показателей по добыче снизилось на 0,7%, в частности это добыча угля и металлических руд. Также зафиксировано снижение добычи газа на 1%, нефти – на 1,9% и других полезных ископаемых – на 7,6%», - сообщил глава Миннацэкономики на заседании Правительства РК.

За год объем выполненных строительных работ увеличился на 9,4%. Положительный рост зафиксирован в 18 регионах. Наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в Акмолинской, Алматинской, Атырауской областях и в городе Шымкент.

«В 2022 году введено 15,4 млн кв. м жилья, что на 8,8% меньше, чем в 2021 году. Снижение показателя произошло из-за уменьшения количества введенного жилья в городах Алматы и Астана, а также в Улытау, Мангистауской, Северо-Казахстанской и Атырауской областях. В других 14 регионах зафиксирован положительный рост. Самые высокие показатели наблюдаются в Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Жетысу областях, а также в городе Шымкент», - пояснил министр.

По его словам, в сельском хозяйстве объем валового выпуска увеличился на 9,1%. Положительный рост зафиксирован в 15 регионах. Наибольший рост показали Костанайская, Акмолинская, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.

Общая ситуация в региональном разрезе по 7 экономическим показателям выглядит следующим образом. По всем показателям положительный рост отмечается в 9 регионах – в Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Жетысу, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях, а также в городе Шымкент.



