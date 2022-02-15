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    Снижены тарифы на тепло для населения Атырау

    15 Февраля 2022, 16:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства нацэкономики РК по Атырауской области были пересмотрены тарифы АО «Атырауская Теплоэлектроцентраль» на услуги по производству и снабжению тепловой энергии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

    Тарифы были пересмотрены в соответствии с подпунктами 1) и 5) пункта 1 статьи 22 Закона РК «О естественных монополиях» (в связи с изменением стоимости стратегических товаров и (или) подлежащих государственному регулированию тарифов (цен) на транспортировку стратегических товаров и увеличением объема оказываемых услуг).

    В результате, приказом департамента тарифы на вышеуказанную услугу снижены для населения в следующих размерах:

    - для населения с ОДПУ – 4 548,74 тенге/Гкал без НДС (со снижением от действующего тарифа на 0,60 % от 4608,61 до 4548,74 тенге/Гкал);

    - для населения без ОДПУ – 5 703,62 тенге / Гкал без НДС (со снижением от действующего тарифа на 1 % от 5799,45 до 5703,62 тенге/Гкал);

    - для населения, проживающего и расположенного в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа – 4 741,02тенге / Гкал без (со снижением от действующего тарифа на 1 % от 4832,88 до 4741,02 тенге/Гкал).

    Сниженные тарифы введены в действие с 11 февраля 2022 года.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Атырауская область ЖКХ Цены и тарифы
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