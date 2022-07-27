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    Сниженные тарифы на комуслуги на 6,44 млрд тенге утверждены в 12 регионах РК

    27 Июля 2022, 16:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК утвердил сниженные тарифы в ряде регионов республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Ранее Комитетом по регулированию естественных монополий МНЭ РК сообщалось о снижении тарифов на коммунальны услуги в 7 регионах страны (г. Нур-Султан, Павлодарская, Мангистауская, Жамбылская, Костанайская, Алматинская, Восточно-Казахстанская области) по результатам рассмотрения отчетов об исполнении тарифной сметы и инвестиционной программы субъектов естественных монополий (СЕМ) за 2020-2021 годы на общую сумму 4,3 млрд тенге, включая утвержденные временные компенсирующие тарифы (ВКТ) в мае по результатам рассмотрения отчетов за 2021 год на общую сумму 151,1 млн тенге (по сферам услуг теплоснабжения – 147 млн тг, водоснабжения – 3,6 млн тг, водоотведения – 0,639 млн тг, электроснабжения – 0,196 млн тг).

    Как уже сообщалось, КРЕМ проводит анализ отчетов СЕМ об исполнении тарифной сметы и инвестиционной программы.

    На сегодня, по итогам июня по отчетам за 2021 год, введены временные компенсирующие тарифы на общую сумму 2,13 млрд тенге в 12 регионах (г. Нур-Султан, г. Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Туркестанская области по сферам услуг теплоснабжения – 266 млн тг, водоснабжения – 293 млн тг, водоотведения – 54 млн тг, электроснабжения – 129 млн тг, транспортировки товарного газа – 1,4 млрд тг).

    По состоянию на 30 июня общая сумма утвержденных ВКТ составляет 6,44 млрд тенге (с учетом ранее озвученных сумм).

    Комитет и его территориальные подразделения продолжают работу по анализу отчетов субъектов-монополистов, результаты которых будут сообщены дополнительно.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Акмолинская область Алматинская область Актюбинская область Атырауская область Восточно-Казахстанская область Жамбылская область Карагандинская область Костанайская область Туркестанская область ЖКХ Цены и тарифы Мангистауская область Шымкент
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