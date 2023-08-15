Снижение золотовалютных резервов отмечают в Нацбанке РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Валовые международные резервы на конец июля текущего года составили 94,4 млрд долларов США. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка РК Виталий Тутушкин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Золотовалютные резервы Национального банка снизились в июле текущего года на 0,8%, до 34,2 млрд долларов США. Активы Нацфонда увеличились на 0,7%, до 60,2 млрд долларов США», - сказал Виталий Тутушкин.

Зампред Нацбанка также отметил, что для выделения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет на сумму 2,4 трлн тенге с начала года продано валютных активов Нацфонда на 4,1 млрд долларов США. Суммарные поступления в фонд с начала года составили 2,7 трлн тенге.

«Национальный банк продолжит отслеживать развитие ситуации на внешнем и внутреннем рынках, а также принимать необходимые меры по обеспечению макроэкономической стабильности и дальнейшему снижению инфляции», - заключил Виталий Тутушкин.

Ранее сообщалось, что инфляция в Казахстане снизилась в июле до 14% в годовом выражении.