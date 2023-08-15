Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Снижение золотовалютных резервов отмечают в Нацбанке РК

    15 Августа 2023, 12:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Валовые международные резервы на конец июля текущего года составили 94,4 млрд долларов США. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка РК Виталий Тутушкин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Золотовалютные резервы Национального банка снизились в июле текущего года на 0,8%, до 34,2 млрд долларов США. Активы Нацфонда увеличились на 0,7%, до 60,2 млрд долларов США», - сказал Виталий Тутушкин.

    Зампред Нацбанка также отметил, что для выделения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет на сумму 2,4 трлн тенге с начала года продано валютных активов Нацфонда на 4,1 млрд долларов США. Суммарные поступления в фонд с начала года составили 2,7 трлн тенге.

    «Национальный банк продолжит отслеживать развитие ситуации на внешнем и внутреннем рынках, а также принимать необходимые меры по обеспечению макроэкономической стабильности и дальнейшему снижению инфляции», - заключил Виталий Тутушкин.

    Ранее сообщалось, что инфляция в Казахстане снизилась в июле до 14% в годовом выражении.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Нацбанк Казахстана Экономика Финансы Нацфонд
    Новости по теме
    Новости по теме
    Нацбанк РК: каким был курс валют 3 сентября
    Послание Президента: как будет реализовывать поручения Минэкологии
    Что означают перестановки в Правительстве - мнение Данияра Ашимбаева
    Арман Шаккалиев назначен министром торговли и интеграции РК
    Популярное
    1 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
    2 Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно
    3 В Алматы, Шымкенте и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Движение автотранспорта частично ограничено в Астане из-за марафона
    5 Лучшие места для рыбалки в Павлодарской области