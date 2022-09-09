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    Снижение заболеваемости КВИ зафиксировали в Костанайской области

    9 Сентября 2022, 20:09

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Костанайской области пришелся на август. Сейчас в регионе отмечают постепенное снижение заболеваемости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации управления здравоохранения, в области в общей сложности развернуто 175 инфекционных коек. И сейчас лечение проходят 26 пациентов, загруженность – 15%. За последние сутки зарегистрировано 25 случаев.

    Как отметила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Гулим Досумова, пик заболеваемости в летнее время пришелся на август.

    «В июне был зарегистрирован 1 случай, в июле - 600 случаев, в августе - 1900 случаев. За 8 дней сентября - 232 случая. Рост заболеваемости начался с первых чисел июля, со 2 августа мы вышли на «высокое плато», и по 26 августа ежедневно регистрировалось по 70-90 случаев. С конца августа и по сегодняшний день мы отмечаем тенденцию к снижению заболеваемости. За последнюю неделю отмечается снижение заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей в 1,3 раза (зарегистрирован 191 случай КВИ, за предыдущую - 245 случаев)», - сообщила Гулим Досумова.

    Вместе с тем, костанайцам рекомендуют не откладывать вопрос вакцинирования.

    «Риск инфицирования вирусом все же остается. Во-первых, суточная заболеваемость хоть и ощутимо снизилась, но до условного «нуля» все же не упала – по-прежнему регистрируются новые случаи заражения. Во-вторых, упали до минимума темпы вакцинации – в среднем в день в прививочные пункты обращаются менее 100 человек. Соответственно, будет слабеть и снижаться уровень коллективного иммунитета. С октября начнется новый эпидемиологический сезон гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Осенью неизбежно будет у кого-то наслоение, и это может быть достаточно тяжелая форма комбинированного вирусного заболевания. В этой связи, необходимо как можно быстрее привиться от инфекций, против которых есть вакцины (против гриппа и коронавирусной инфекции)», - пояснила Г. Досумова.

    На сегодня, согласно данным облздрава, в регионе вакцинированы 362 978 человек или 60,9% от подлежащих вакцинации, из них вторым компонентом - 350 838 человек или 58,9%.

    Ревакцинировано 187 580 человек, из них повторно ревакцинировано 31 424 человека.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Здравоохранение Коронавирус в РК Здоровье
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