Снижение заболеваемости ковидом ожидается в сентябре - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогнозом по заболеваемости коронавирусом поделились в Министерстве здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая особенность вируса, а также нагрузку на сферу здравоохранения, министерство совместно с экспертами составило прогноз распространения. Согласно прогнозу, в августе среднесуточный прирост заболеваемости составит около 4 тыс. случаев. Затем прогнозируется снижение в сентябре», - сообщила глава Минздрава Ажар Гиният на заседании Правительства.

Ранее сообщалось, что число заболевших коронавирусом выросло в 3,2 раза. Наибольший рост заболеваемости коронавирусом отмечается в шести регионах Казахстана.

Занятость инфекционных коек в стране составляет 30%. По сообщению ведомства, развернуто почти пять тыс. ковидных коек.



