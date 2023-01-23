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    Снижение заболеваемости COVID-19 наблюдается в РК последние две недели

    23 Января 2023, 16:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в республике стабильная. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения РК – главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова на заседании Центризберкома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За последние две недели отмечается стабильное снижение заболеваемости. В сутки регистрируется до 120 случаев COVID-19 с положительным результатом ПЦР и до 10 случаев COVID-19 с отрицательным результатом ПЦР. За последнюю неделю по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась в 1,7 раза (с 782 до 461 случая). Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации республика и все регионы находятся в зеленой зоне», - сказала Айжан Есмагамбетова.

    Вместе с тем, по ее словам, в семи регионах (город Шымкент, Алматинская, Атырауская, ВКО, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская области) показатель R выше единицы.

    «В этой связи напоминаю, что в соответствии с Постановление Главного государственного санитарного врача (ПГГСВ) при регистрации показателя R выше единицы рекомендуется ношение масок в местах массового скопления населения», - подчеркнула Айжан Есмагамбетова.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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