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    Снижение ВВП из-за коронавируса прогнозируют в Нидерландах

    26 Марта 2020, 22:47

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Экономика Нидерландов может серьезней пострадать из-за пандемии коронавируса COVID-19, чем в период мирового экономического кризиса 2008-2009 годов. Такие оценки приводит в своем исследовании голландское Бюро анализа экономической политики, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Эта исследовательская организация, которая является частью Министерства экономики и климатической политики Нидерландов, изложила четыре возможных сценария влияния коронавируса, худший из которых прогнозирует сокращение экономического роста страны на 7,7 процента в этом году.

    «Все сценарии приводят к рецессии, при которой ВВП в 2020 году снизится на 1,2% - 7,7%», - говорится в исследовании Бюро анализа экономической политики, опубликованном в четверг.

    При самом «мягком» сценарии, то есть, если текущие строгие меры не будут длиться дольше трех месяцев, а производственные мощности будут частично поддерживаться, экономика начнет восстанавливаться во второй половине текущего года и снова начнет расти в 2021 году.

    В то же время, если карантинные меры останутся в силе в течение всего года, исследователи прогнозируют серьезную рецессию, которая также станет причиной снижения ВВП Нидерландов на 2,7 процента в 2021 году.

    «По трем из четырех сценариев экономический спад будет более сильным, чем во время кризиса 2008-2009 гг.», - отмечают эксперты Бюро анализа экономической политики Нидерландов.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Экономика Евросоюз
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