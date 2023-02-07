Снижение темпов строительства жилья отметил Премьер-Министр РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По республике до 2029 года необходимо обеспечить ввод 111 млн квадратных метров нового жилья. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры имеет крайне важное социальное и экономическое значение. По республике до 2029 года необходимо обеспечить ввод 111 млн квадратных метров нового жилья. Свыше 130 тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия в прошлом году», - сказал Алихан Смаилов.

Премьер отметил, что в целом по стране план ввода жилья был достигнут. Однако темп строительства по сравнению с 2021 годом заметно снижается.

«В этом году ожидается ввод 15,3 млн квадратных метров жилья. Это ниже показателя 2022 года. Основная проблема снижения – отсутствие необходимой инфраструктуры. К примеру, в столице из-за недостаточной обеспеченности в инфраструктуре и энергоресурсах в ближайшие годы запланированы более низкие объемы ввода нового жилья», - пояснил Алихан Смаилов.

Вместе с тем, глава Кабмина добавил, что Глава государства на совещании по вопросам дальнейшего развития столицы отметил, что для решения такого рода проблем необходимо системное планирование и комплексное развитие инженерной инфраструктуры.

Ранее на заседании Правительства глава Мининдустрии предложил перенаправить средства на жилвыплаты для покупки арендных квартир.

