Снижение спроса и предложения произошло на Электронной бирже труда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно данным АО «Центр развития трудовых ресурсов», в декабре 2021 года на Электронной бирже труда было размещено 88,7 тыс. вакансий и 21,2 тыс. резюме. В целом к концу года наблюдалось сокращение спроса и предложения на рынке труда - количество публикуемых вакансий в декабре снизилось на 17% в сравнении с предыдущим месяцем, а резюме – почти на 40%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения РК.

В декабре 2021 года на ЭБТ количество всех размещенных вакансий сократилось на 18,2 тыс. в сравнении с ноябрем прошлого года. При этом спад произошел в 11 из 17 регионов страны. Так, наибольший спад произошел в г. Алматы (-54%) и Актюбинской (-53%) области. В то же время в Алматинской области в 1,8 раз выросло количество предложений по работе, что позволило региону выйти на первое по числу опубликованных вакансий (12,4 тыс.). Также относительно больше вакансий разместили работодатели Туркестанской области – 9,3 тыс. и г. Нур-Султан – 8,7 тыс. Тогда как наименьшее число вакансий наблюдалось в Северо-Казахстанской (2,1 тыс.) и Мангистауской (почти 2 тыс.) областях.

В свою очередь, по сравнению с ноябрем 2021 года, доля вакансий, размещаемых индивидуальными предпринимателями, в общей структуре увеличилась с 21% до 30%. Однако такой рост объясняется не ростом вакантных мест у ИП, а именно сокращением предложений о работе со стороны юридических лиц на 22 тыс. – до 62 тыс. единиц, где половину из них занимают компании из 5 регионов (гг. Нур-Султан и Алматы, Туркестанская, Карагандинская и Восточно-Казахстанская области).

«Высокий спрос в декабре наблюдался на квалифицированный труд – 59% или 52 тыс. размещенных работодателями вакансий предполагали наличие профессиональной квалификации у соискателей. Однако этот показатель ниже по сравнению с ноябрем, когда было размещено 69,9 тыс. вакансий, требующих квалифицированных специалистов. Тем временем для неквалифицированного труда число вакансий осталось почти неизменным – более 36 тыс. как в декабре, так и месяцем ранее», – рассказала управляющий директор ЦРТР Александра Молчановская.

По квалифицированным профессиям в декабре работодатели все также демонстрировали высокий спрос на охранников, медицинских сестер/братьев, водителей автомобилей и воспитателей, разместив более 1,4 тыс. вакансий по каждой из данных профессий.

Среди соискателей чаще в поисках работы были те же водители автомобилей и медицинские сестры/братья, а также бухгалтеры и юристы. Между тем потребность, в сравнении с ноябрем, возросла на социальных работников, делопроизводителей, официантов и техников-программистов. А снижение спроса наблюдалось по таким профессиям, как продавец-консультант, охранник, офис-менеджер.

По неквалифицированным профессиям, как и всегда, высокий спрос в декабре сохранялся на подсобных рабочих, причем прирост за месяц составил почти 50% (+ 6,8 тыс. вакансий). Так, в декабре было размещено 20,7 тыс. вакансий против 13,9 тыс. в ноябре. Такой спрос на данных работников объясняется высокой текучестью кадров, а также реализацией мер государственной поддержки по трудоустройству низкоквалифицированных граждан на общественные работы. В разрезе регионов наибольшая потребность в подсобных рабочих отмечается в Алматинской (34%) и Туркестанской (32%) областях. Среди соискателей также наибольшее число резюме размещено подсобными рабочими, но предложение почти в 7 раз меньше спроса – 3,1 тыс. резюме на 20,7 тыс. вакансий.

«Что касается соискателей, то их число на ЭБТ в декабре заметно снизилось по всей стране – до 21,2 тыс. резюме (на 13,8 тыс.). При этом наибольшее количество соискателей наблюдалось в Туркестанской области – 3,5 тыс. или 17% от общего числа резюме. Меньше всего ищут работу на севере страны – в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях.

В целом по Казахстану женщины и мужчины размещают резюме практически в равной степени (49/51). Тем не менее, преимущественное преобладание соискателей мужчин наблюдается в промышленных западных Западно-Казахстанской (63% мужчин) и Актюбинской (58%) областях, а женщин – в городах республиканского значения: Алматы (60% женщин), Шымкент (58,5%) и Нур-Султан (58%)», – отметила Александра Молчановская.

В возрастном диапазоне преобладает доля резюме, размещенных лицами в возрасте от 31 года до 40 лет (28%) и молодежи от 16 до 25 лет (21%). Тогда как меньше всего ищут работу граждане старше 60 лет – доля размещенных ими резюме в декабре составила менее 1%, что отчасти, конечно же, связано со скорым выходом на пенсию и нежеланием менять место работы.

Несмотря на общее превышение количества вакансий над резюме в декабре, среди квалифицированных занятий на ЭБТ в избытке оказались профессии финансиста и юриста, животновода, учителей физ. культуры и биологии. Стоит отметить, что зарплатные ожидания специалистов вышеуказанных профессий в среднем выше того, что предлагают работодатели на ЭБТ. Так, например, соискатели на должность финансиста в среднем ожидают заработную плату в размере более 189 тыс. тенге, в то время как работодателями предлагается всего 83 тыс. тенге.

Между тем согласно данным ЭБТ, к самым высокодоходным профессиям относятся инженеры по объективному контролю, в среднем им предлагалось 823 тыс. тенге в месяц и в декабре 2021 года было открыто 5 вакантных позиций для них. Также в список высокооплачиваемых вошли системные инженеры с заработной платой порядка 733 тыс. тенге (4 вакансии), корпоративные специалисты – более 723 тыс. тенге (11) и координаторы по базовому техническому обслуживанию – 650 тыс. тенге (13).

В целом декабрь продемонстрировал снижение спроса и предложения на ЭБТ в сравнении с предыдущими месяцами. Конец года часто сопровождается праздничными днями, закрытием проектов, отчетами и необходимостью завершить все дела, как для работодателей, так и для соискателей. Кроме того, стоит учитывать и сезонность деловой активности на рынке труда. Чаще всего наибольшее количество вакансий публикуется в феврале-марте и сентябре-октябре.