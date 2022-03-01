Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Снижение прироста заболеваемости COVID-19 отмечается в Талдыкоргане

    1 Марта 2022, 16:06

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области сообщили о снижении заболеваемости COVID-19 в Талдыкоргане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным департамента, с начала пандемии в городе зарегистрировано 15 835 случаев коронавирусной инфекции.

    «В настоящее время по матрице оценки эпидемиологической ситуации, Алматинская область находится в «зеленой» зоне. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил – 8 164,1. При анализе статистики последних двух недель, темпы прироста COVID-19 снизились с 0,09 % до 0,15%. За последние сутки в городе зарегистрировано 3 случаев», - отметили в ДСЭК.

    На сегодняшний день по городу продолжается работа по проведению профилактических прививок против КВИ подлежащего населения.

    Так, первым компонентом привито – 70 246 (68,5%), вторым компонентом – 67 303 (65,6%) человек от подлежащего взрослого населения. Среди беременных женщин, кормящих матерей и подростков привито первым компонентом – 5151 (26,4%), вторым компонентом – 4069 (20,9%) человек. Ревакцинировались 22 754 человека (73%).

    В целом по области за последние сутки зарегистрировано 11 случаев КВИ. По состоянию на 1 марта в области зарегистрировано 69 449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них с симптомами 52 867 случая.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Здравоохранение Регионы Казахстана Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Летний отдых должен быть полезным для детей – Минздрав РК
    Физические упражнения уменьшают негативные последствия недосыпа - ученые
    Около 6,8 млрд тенге за ОСМС перечислили астанчане в мае
    Дух приходит со временем – побывавший в Ираке хирург о карьере военного врача
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске