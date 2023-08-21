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    Снижение подростковой преступности отмечается в Казахстане

    21 Августа 2023, 15:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За последние пять лет в Казахстане отмечается ежегодное снижение подростковой преступности. Об этом сообщила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Лейла Алипбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В результате принятых профилактических и законодательных мер за последние пять лет отмечается ежегодное снижение подростковой преступности. Начиная с 2018 года количество таких преступлений снизилось почти наполовину. По итогам 7 месяцев текущего года подростковая преступность увеличилась на 11%», - сказала Лейла Алипбаева.

    Представитель МВД добавила, что несовершеннолетними в основном совершаются кражи, мелкие хищения, грабежи и хулиганства. Наиболее характерной причиной их совершения является отсутствие должного контроля за поведением детей со стороны родителей.

    Зачастую подростки задерживаются за нахождение вне жилых помещений и в развлекательных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Борьба с преступностью МВД РК Дети полиция
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