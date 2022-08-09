Снижение НДС на электроэнергию для населения рассматривают в Финляндии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. Министр экономики Финляндии Мика Линтиля сообщил, что правительство страны примет ряд решений, направленных на ограничение резкого роста счетов за электроэнергию. Министерство экономики Финляндии в качестве меры сдерживания роста стоимости, рассматривает возможность снижения налога на добавленную стоимость на электроэнергию в ближайшую зиму, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на финские СМИ.

«НДС на электроэнергию сейчас составляет 24 %. Давайте снизим его до 14 или 10. Это окажет самое быстрое воздействие и напрямую повлияет на счета потребителей», - сказал М. Линтиля в эфире местного телеканала Yle во вторник.

Министр добавил, что ограничение цен на электроэнергию также обсуждалось, но это будет сложно реализовать. Он предположил, что установление предела цен может поставить под угрозу надежность поставок.

«Мы импортируем электроэнергию из-за границы, в основном из Швеции и Норвегии. Если мы установим предел цен, никто не будет продавать нам электроэнергию, если их цена выше этого уровня», - сказал министр.

Кабинету министров Финляндии необходимо найти быстрое решение проблемы роста цен на электроэнергию, чтобы оно было одобрено в ходе переговоров по бюджету, которые начнутся в конце августа текущего года.

«Некоторые потребители уже получили письма с информацией о повышении тарифов на электроэнергию. Наши решения должны вступить в силу примерно в ноябре», - сказал М. Линтиля.

Кроме того, в правительстве Финляндии надеются, что новый ядерный реактор «Олкилуото-3» выйдет на выработку полной мощности в декабре 2022 года.

«Если третий энергоблок АЭС «Олкилуото» не даст полного производства до зимы, мы столкнемся с действительно большими проблемами, и цена электроэнергии вырастет еще больше», - отметил М. Линтиля.

«Олкилуото-3 будет производить около 14 % нашей электроэнергии, так что это очень важно», надеется министр экономики Финляндии.





Фото: yle.fi



