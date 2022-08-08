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    • Снижение количества квартирных краж наблюдается в Казахстане

    8 Августа 2022 13:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Старший оперуполномоченный третьего управления департамента криминальной полиции МВД Сагындык Жантемиров заявил, что в стране наблюдается снижение количества квартирных краж, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В результате принимаемых мер за последние 5 лет количество квартирных краж снижено на 33,4%. Если в 2017 году зарегистрировано более 37 тыс. преступлений, то в 2021 году - не более 12 тыс.», - сказал Сагындык Жантемиров на брифинге в МВД.

    Аналогичная тенденция снижения квартирных краж, по его словам, сохраняется и в текущем году – на 4,4%, также на 5,6% улучшена их раскрываемость.

    «Лица, совершающие кражи имущества, постоянно совершенствуют свои навыки и способы проникновения в квартиры граждан. Они используют современную технику, мобильную связь, приобретают и изготавливают инструменты, специально приспособленные для вскрытия дверей и замков. В основном квартирные кражи совершаются в дневное время, а именно в период, когда все находятся на работе или учебе», - отметил спикер.

    «Для проникновения в жилища злоумышленники используют различные способы: взламывают двери, проникают через открытые форточки, окна, балконы, отжимают пластиковые окна, подбирают ключи к замкам», - добавил представитель МВД.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Борьба с преступностью #МВД РК
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