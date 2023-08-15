Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Снижение инфляции отмечают в Казахстане

    15 Августа 2023, 10:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Инфляция в Казахстане снизилась в июле до 14 % в годовом выражении. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка РК Виталий Тутушкин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Продовольственная инфляция в годовом выражении замедлилась почти в два раза с пика 26,2% в феврале до 13,5%. Непродовольственная и сервисная инфляция замедлились до 15 % и 13,6%, соответственно», - сказал Виталий Тутушкин.

    Спикер отметил, что базовая ставка Национального Банка составляет 16,75% годовых. Очередное решение по ней будет принято 25 августа.

    «Показатели глобального роста экономики и деловой активности сохраняются в положительной зоне. Несмотря на краткосрочное ослабление рисков по сравнению с апрельским прогнозом МВФ, баланс рисков в долгосрочной перспективе смещен в сторону ухудшения из-за все еще высокой инфляции в мире и хрупкой геополитической ситуации», - добавил Виталий Тутушкин.

    Ранее сообщалось, что прогноз МВФ по росту ВВП Казахстана повышен с 4,3% до 4,8%.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Нацбанк Казахстана Экономика Инфляция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Нацбанк РК: каким был курс валют 3 сентября
    Привлекать казахстанских инвесторов в крупные проекты призвал экономист
    Нужен акцент на управлении результатами – экономический обозреватель об инициативах Президента РК
    Бюджетная самостоятельность освежит работу регионов - депутат о Послании Президента РК
    Популярное
    1 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
    2 Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно
    3 В Алматы, Шымкенте и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Движение автотранспорта частично ограничено в Астане из-за марафона
    5 Лучшие места для рыбалки в Павлодарской области