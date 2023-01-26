Снижение глобальной инфляции спрогнозировали в ООН в 2023 году

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Кризисы нанесут дополнительный ущерб мировой экономике, при этом темпы роста замедлятся с 3% в 2022 году до 1,9% в этом году, а глобальная инфляция снизится, но останется высокой на уровне 6,5% в 2023 году (в 2022 году составила 9%), следует из обновленного отчета ООН, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Экономисты ООН отмечают, что это будет один из самых низких темпов роста за последние десятилетия, за исключением финансового кризиса 2007-2018 годов и разгара пандемии COVID-19.

«В большинстве стран мы ожидаем, что частное потребление и инвестиции ослабнут из-за инфляции и более высоких процентных ставок», - отметил Инго Питтерле, старший экономист департамента ООН по экономическим и социальным вопросам.

По его словам, несколько стран столкнутся с умеренной рецессией, прежде чем рост ускорится во второй половине этого года и в 2024 году.

Выводы сделаны на фоне пандемии, ситуации в Восточной Европе и вызванных ею продовольственного и энергетического кризисов, резкого роста инфляции, ужесточения долгового бремени, а также чрезвычайной ситуацией в области климата.

В докладе отмечается, что как развитым, так и развивающимся странам угрожают перспективы рецессии в течение этого года, поскольку темпы роста значительно ослабли в США, Евросоюзе и других развитых экономиках в 2022 году, что негативно сказалось на остальной части мировой экономики.

Экономисты ООН прогнозируют, что глобальный рост умеренно ускорится до 2,7% в 2024 году. Однако это в значительной степени зависит от темпов и последовательности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (повышения процентных ставок) и вероятности дальнейших сбоев в цепочке поставок.

Согласно отчету, более 85% центральных банков по всему миру ужесточили денежно-кредитную политику и быстро повысили процентные ставки с конца 2021 года, чтобы обуздать инфляционное давление и избежать рецессии.

Для смягчения периода рецессии, экономисты ООН призывают правительства избегать жесткой бюджетной экономии, которая будет сдерживать экономический рост и непропорционально сильно затронет наиболее уязвимые группы.

Для этого, по их словам, необходимо создавать дополнительные рабочие места, укреплять системы социальной защиты, предоставлять скидки на счета за коммунальные услуги, снижать налоги на потребление и таможенные пошлины, говорится в докладе.

В документе указывается необходимость инвестирования в образование, здравоохранение, цифровую инфраструктуру, новые технологии и смягчение последствий изменения климата для ускорения роста производительности и укрепления устойчивости к экономическим, социальным и экологическим потрясениям.



