Снижение доли на рынке одного из операторов сотовой связи рассматривают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.
В ходе него рассмотрены предложения Агентства по защите и развитию конкуренции в части демонополизации рынков электроэнергии и телекоммуникации.
В рамках шагов по демонополизации рынка связи было озвучено предложение по снижению доли на рынке одного из крупных операторов в сфере оказания услуг сотовой связи.
Премьер-Министр РК дал поручение проработать озвученные подходы на экспертном уровне, чтобы оценить потенциальное влияние данных мер на экономику.
Фото: primeminister.kz