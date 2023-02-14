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    Снижение добычи нефти отмечается в Актюбинской области

    14 Февраля 2023, 22:28

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – По итогам января 2023 года в Актюбинской области наблюдается небольшое снижение добычи сырой нефти, включая газовый конденсат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным департамента Бюро национальной статистики Агентства РК по стратегическому планированию и реформам, индекс физического объема промышленной продукции за январь 2023 года составил 99,1 %.

    «В январе 2023 года по сравнению с январем 2022 года наблюдается снижение добычи сырой нефти, включая конденсат газовый. Так добыто 422,8 тысячи тонн нефти, включая конденсат газовый, что составляет 97,9 % к уровню прошлого года. Производства газа природного составило 477,4 млн кубометров, что составляет 93,5 % к январю 2023 года», - сообщили в департаменте.

    Как рассказал руководитель управления экономики и бюджетного планирования на совещании по итогам социально-экономического развития региона Нуржан Максатов, в январе 2023 года в регионе сохранилась положительная динамика в таких отраслях как сельское хозяйство, строительство, транспорт и складирование, значительно вырос объем привлеченных инвестиций.

    В целом в 2023 году в актюбинском регионе планируется реализовать 26 крупных инвестиционных проектов, а до 2027 года – 87 инвестиционных проектов на общую сумму 5,8 млрд тенге с созданием 17 тысяч новых рабочих мест.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Энергетика Актюбинская область Экономика Нефть
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