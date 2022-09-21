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    Снижение цены на битум ожидают в октябре в СКО

    21 Сентября 2022, 19:11

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Северо-Казахстанской области Сатжан Аблалиев на заседании акимата сообщил, что снижение цены на битум ожидается в октябре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам С. Аблалиева, битум на рынке появился, но стоимость его высока. Снижение ожидается в октябре.

    «Министерство пересмотрело механизм распределения. Вчера получили заявки от нас. На октябрь выделяют 1,5 тыс. тонн битума с заводов. Разрешают завоз из России для нашей области в размере до 10 тыс. тонн. Этого должно хватить для завершения наших проектов. На рынке битум есть, но дорогой. С октября должны быть нормальные цены», - проинформировал замакима области.

    Ранее С. Аблалиев на заседании республиканского общественного совета по региональному развитию партии «AMANAT» отмечал, что стоимость битума достигает 240-280 тыс. тонн за тонну, тогда как в проекте предусмотрена цена в 105-120 тыс. тенге. Региону на реализацию местных проектов требуются еще 12,5 тыс. тонн.

    Фото: 1utilizatsiya.ru

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Строительство
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