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    Снижение цен на жилье ожидается в Казахстане к сентябрю

    12 Июля 2021, 15:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев озвучил прогноз касательно цен на жилье на ближайшее время, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По прогнозам цен: мы на постоянном мониторинге держим. Если в январе произошел резкий скачок цен на новое жилье на 3,8%, то на вторичное на 7,2%. Июнь - вторичное жилье у нас плюс 1,2% идет, а на новое жилье 0,9%. В Петропавловске в январе-феврале произошел большой рост цен на вторичное жилье – 5,6% и 4,6%. В апреле произошло снижение до плюс 2,4%, в принципе на этом уровне держится», - сказал Каирбек Ускенбаев на брифинге в СЦК.

    Он напомнил, что и раньше прогнозировалась стабилизация цен на жилье к лету.

    «Мы планируем, что к июню-июлю цены должны успокоиться, первичный ажиотаж, который был связан с большим спросом на жилье в связи с использованием пенсионных в том числе, он уже стабилизируется. Думаю, где-то с июня-июля мы уже видим стабилизацию цен. Мои личные прогнозы, что к сентябрю мы уже может и на понижение пойдем», - заключил вице-министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Жилье Экономика Цены и тарифы МИИР РК
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