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    Снижение цен на капусту в мае прогнозирует Минторговли

    2 Мая 2023, 14:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра- министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин сообщил о планах по импорту раннего лука, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для обеспечения насыщения внутреннего рынка в мае-июне текущего года прорабатывается вопрос поставок ранних импортных овощей. На сегодня «Таджагропромэкспорт» готов предоставить ранний лук в объеме до 50 тысяч тонн», - сказал Серик Жумангарин на заседании Правительства.

    По его словам, для организации поставки раннего лука привлечен филиал АО «KTZ Express» - «KZTE Commerce». Компания обеспечит централизованный закуп лука, таможенную очистку, приемку товара и его распределение по региональным СПК.

    «Местные исполнительные органы и региональные СПК должны своевременно забирать товар со станции Сарыагаш для обеспечения поставок в регионы и ценовой стабильности. Также совместно с «UZKAZTRADE» отработан вопрос закупа капусты в Узбекистане, с учетом доставки стоимостью 130 тг/кг (0,28 $)», - отметил вице-премьер.

    При этом, ранняя капуста по аналогичной цене реализуется фермерами Туркестанской области.

    «В целях поддержки ОТП от закупа узбекской капусты отказались. Информация о производителях капусты доведена до всех регионов. Ожидается, что цена на продукцию с поля продолжит снижаться в мае. Для обеспечения рынка ранним картофелем прорабатываются поставка из Пакистана и Узбекистана», - добавил С. Жумангарин.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экономика Цены и тарифы Минторговли
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