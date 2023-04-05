Снижение цен на авиабилеты ожидают после отделения Fly Arystan от Air Astana

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская авиакомпания FlyArystan станет отдельным юридическим лицом в 2024 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с утвержденным поэтапным планом ожидается выделение от АО «Эйр Астана» структурного подразделения Fly Arystan в качестве отдельного юридического лица в 2024 году. Данные меры окажут положительное воздействие на развитие конкурентной среды, снижение стоимости авиабилетов путем конкуренции между субъектами рынка», - сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Алмаз Ыдырысов во время заседания в Сенате Парламента РК.

Помимо этого, ведомство совместно с Министерством национальной экономики прорабатывает вопрос включения в совет директоров авиакомпаний представителей МИИР РК. По словам спикера, это одна из мер повышения регулярности полетов является улучшение коммерческого планирования для эффективного использования военного судна и экипажа.

FlyArystan является первым казахстанским лоукостером и структурным подразделением национального перевозчика Air Astana.



