Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Снижение активности переезда южан в северные регионы отмечают в Минтруда РК

    11 Октября 2022, 13:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова проинформировала о переселении казахстанцев из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день плановый показатель по переселению исполнен на 71%. С наступлением холодов уменьшается активность переезда жителей южных регионов, высокие риски неисполнения квоты. В настоящее время более чем на 1 тысячу человек не исполнена квота Павлодарской областью, на 500 тысяч – СКО, на 362 тысячи – Костанайской областью», - сказала Тамара Дуйсенова в ходе заседания Правительства.

    По данным министра, отмечается низкий уровень трудоустройства прибывших человек. По Акмолинской, СКО и Павлодарской области доля трудоустроенных колеблется от 58,5% до 67%.

    «Только у 54,4% трудоустроенных имеются пенсионные отчисления», – сообщила Тамара Дуйсенова.

    Она добавила, что в соответствии с новыми подходами граждан будут переселять в регионы, где, прежде всего, имеются рабочие места. Акиматы регионов расселения должны будут разработать дорожные карты по дополнительному стимулированию переселения и трудоустройству прибывающих граждан.

    Ранее сообщалось, что лидерами по привлечению трудовых ресурсов из других регионов страны стали город Алматы и Карагандинская область.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Минтруда РК Занятость Трудоустройство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 514 тыс человек получили АСП в РК на 1 июня 2023 года
    Как получить молодежный микрокредит на развитие бизнеса в РК
    Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
    750 сотрудников консервного завода «Кублей» могут потерять работу в ЗКО
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам