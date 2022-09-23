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    Снижаются нормы беспошлинного ввоза товаров при пересечении границы РК с 1 октября

    23 Сентября 2022, 14:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 октября 2022 года снижаются нормы беспошлинного ввоза товаров, предназначенных для личного пользования физических лиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента государственных доходов по Мангистауской области.

    Временное решение об увеличении нормы действовало с 28 апреля 2022 года.

    «Это означает, что с 1 октября граждане, пересекающие наземную границу, смогут беспошлинно ввозить товаров на сумму не более 500 евро (в данный момент – 1000) и весом не более 25 кг (в данный момент – 31 кг). При превышении указанного лимита, нужно заплатить пошлину в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 килограмм превышения. В отношении товаров для личного пользования, доставляемых перевозчиком или пересылаемых в международных почтовых отправлениях на таможенную территорию Евразийского экономического союза, с 1 октября 2022 года стоимостные критерии товаров снижаются с 1000 до 200 евро. При этом весовой порог остается в существующих пределах – до 31 кг», - сообщили в ведомстве.

    Что касается провоза сигарет, то лимит остается неизменным – 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 г в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.

    Норма беспошлинного ввоза алкоголя также останется неизменной – 3 л в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Минфин РК Цены и тарифы Граница
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