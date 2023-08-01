Снижать субсидирование приобретения импортной сельхозтехники намерены в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В кратчайшие сроки согласовать комплексный план развития машиностроения поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерству индустрии совместно с заинтересованными государственными органами и организациям в кратчайшие сроки согласовать комплексный план развития машиностроения и внести соответствующее постановление. Необходимо принять все меры для своевременного и качественного исполнения мероприятий этого плана», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

Глава Кабмина также поручил Министерствам энергетики, индустрии и инфраструктурного развития совместно с заинтересованными государственными органами и организациями повысить эффективность Международного центра нефтегазового машиностроения.

«Надо увеличить долю отечественной продукции в поставках нефтегазовых операторов. Мы намерены снижать субсидирование приобретения импортной сельхозтехники, чтобы развивать отечественное производство. Министерствам индустрии, сельского хозяйства совместно с заинтересованными государственными органами проработать вопрос снижения ставки инвестиционного субсидирования с 25% до 15% на импортную сельхозтехнику, аналоги которых производятся в Казахстане», - подчеркнул Алихан Смаилов.