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    Снижать субсидирование приобретения импортной сельхозтехники намерены в Казахстане

    1 Августа 2023, 13:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В кратчайшие сроки согласовать комплексный план развития машиностроения поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерству индустрии совместно с заинтересованными государственными органами и организациям в кратчайшие сроки согласовать комплексный план развития машиностроения и внести соответствующее постановление. Необходимо принять все меры для своевременного и качественного исполнения мероприятий этого плана», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

    Глава Кабмина также поручил Министерствам энергетики, индустрии и инфраструктурного развития совместно с заинтересованными государственными органами и организациями повысить эффективность Международного центра нефтегазового машиностроения.

    «Надо увеличить долю отечественной продукции в поставках нефтегазовых операторов. Мы намерены снижать субсидирование приобретения импортной сельхозтехники, чтобы развивать отечественное производство. Министерствам индустрии, сельского хозяйства совместно с заинтересованными государственными органами проработать вопрос снижения ставки инвестиционного субсидирования с 25% до 15% на импортную сельхозтехнику, аналоги которых производятся в Казахстане», - подчеркнул Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Экономика Сельское хозяйство МИИР РК Алихан Смаилов
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