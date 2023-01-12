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    Снижать пенсионный возраст за каждого ребенка – в Минтруда ответили на предложение

    12 Января 2023, 17:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Снижение пенсионного возраста за каждого ребенка может сказаться на низком размере пенсии в будущем для женщин. Об этом заявила вице-министр труда и социальной защиты населения РК Назгуль Сагиндыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас, как вы знаете, накопительная пенсионная система и принцип распределения ответственности за свое социальное обеспечение в будущем между государством, самим работником и работодателем. Если женщина будет рано выходить на пенсию, она не успеет накопить определенную сумму при достижении возраста. Допустим, у женщины пятеро детей, пенсионный возраст сейчас приостановлен на уровне 61 год. Снизить этот возраст на 2 года за каждого ребенка, то это будет 51 год. К этому возрасту она не успеет накопить достаточную сумму», - сказала Назгуль Сагиндыкова в кулуарах ведомства.

    Вице-министр напомнила, что сейчас в Казахстане трехуровневая система. Всем гражданам, согласно Конституции, выплачивается базовая пенсия. По солидарной системе осуществляются выплаты для тех, у кого есть стаж работы до 1998 года. Эта система постепенно будет заменена полностью на накопительную пенсионную систему.

    «Сейчас самая главная задача – обеспечить адекватными размерами пенсии всех лиц, которые будут находиться в пенсионном возрасте. И если сейчас они будут рано выходить на пенсию, то будут получать только базовую пенсию и то, что они успели накопить. Размер пенсии будет невысокий. Наша задача – обеспечить адекватные размеры», - заключила Назгуль Сагиндыкова.

    Ранее депутат Мажилиса Парламента РК Аманжан Жамалов озвучил предложение за рождение каждого ребенка снижать женщинам пенсионный возраст на 2 года, но не более 10 лет. Он отметил, что рождение детей вынуждает женщин временно уходить с работы, терять навыки и компетенции, жертвовать карьерой и профессиональным опытом. В этот период они не отчисляют пенсионные взносы, соответственно теряют в пенсии.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Минтруда РК Общество Пенсия
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