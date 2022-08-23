Снижается объем выбросов загрязняющих веществ в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Снижается объем выбросов загрязняющих веществ в Алматы. Об этом сообщил председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Зулфухар Жолдасов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По городу Алматы общий объем выбросов в атмосферный воздух за первое полугодие составил 20 тыс. тонн, что на 1,2 тыс. тонн меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них на долю теплоэнергетики приходится 0,7%, на промышленность - 2,9%. Для снижения выбросов осуществляются начата работа по модернизации котлов ТЭЦ-2 с переводом на газ, аналогичная модернизация планируется на ТЭЦ-3, что позволит сократить выбросы на 83%. Мы ожидаем, что эта работа закончится к концу 2025 года. Несмотря на то, что город обеспечен газом на 99%, на состояние атмосферного воздуха негативно влияют пять негазифицированных приграничных районов Алматинской области. Их полная газификация планируется до 2023 года», – сказал З.Жолдасов.

Также спикер сообщил, что акиматом Алматы приобретены 335 электро- и газовых автобусов, введен запрет на закуп дизельного общественного транспорта, усилен контроль за качеством топлива на АЗС в соответствии с экологическими классами К-4 и К-5. Для этого был принят закон о техническом регулировании. Подготовлены поправки в законодательство, касающиеся требований к станциям техосмотра и автотранспорту. На въезде и выезде из города установлен 21 пост контроля, интегрированный с системой «Сергек». Введены в эксплуатацию 19 экопостов, которые также будут интегрированы с системой «Сергек» для фиксации данных и передачи в департамент полиции города. Утвержден план увеличения зеленого фонда города.

По словам З.Жолдасова, в этом году будет актуализирована Дорожная карта, в нее войдут меры по утилизации золошлаковых отходов ТЭЦ.

В ходе брифинга председатель Комитета сообщил, что в Казахстане из 45 городов, включая мегаполисы, высокий уровень загрязненности воздуха отмечается, в соответствии с результатами экологического мониторинга, в девяти. Это Нур-Султан, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Усть-Каменогорск и Шымкент. Жезказган с начала текущего года перешел в категорию городов со средним уровнем загрязненности воздуха.