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    Снимут ли ограничения, связанные с въездом иностранных туристов в Казахстан

    14 Июня 2021, 19:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об ограничениях, связанных с въездом иностранных туристов в Казахстан, рассказали в Минкультуры и спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас есть определенные ограничения, связанные с въездом иностранных туристов в Казахстан. Но в данном направлении работаем совместно с турсообществом. Мы недавно внесли в МВК предложение касательно возобновления безвизового режима: у нас было 73 страны, на сегодняшний день по 20 странам проблем нет. По остальным 53 странам мы сейчас прорабатываем», - сообщил председатель Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК Дастан Рыспеков на брифинге в СЦК.

    Он отметил, что ограничения вводятся не только с казахстанской стороны, но и иностранных государств.

    «Эти ограничения касаются правительств государств, откуда эти туристы выезжают. Я думаю, что постепенно увеличение доли вакцинированных людей повлияет и в ближайшее время границы будут открыты, туррынок восстановится как и в Казахстане, так и во всеми мире», - отметил председатель Комитета Минкультуры.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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