Снимки из космоса помогают кызылординским рисоводам мониторить состояние полей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Земледельцы Кызылординской области - главной рисовой житницы Казахстана - третий год пользуются услугами дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), что помогает им правильно планировать работу, принимать оперативные меры, чтобы сохранить свой урожай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЗЗ, в Кызылординской области в 2020 году определено 160,3 тыс. га посевных площадей сельскохозяйственных культур, из них 89 тыс. га - это посевы риса.

Специалисты АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК ведут управление двух отечественных спутников ДЗЗ, представляя по космическим снимкам оперативную оценку состояния посевов, фитосанитарной ситуации и урожайности сельскохозяйственных культур по всей стране.

«При мониторинге состояния рисовых полей Кызылординской области в текущий период мы отметили угнетенное состояние растений на рисовых полях Казалинского района Кызылординской области. Это вызвано ухудшением водного режима полей и снижением водоснабжения Шардаринского водохранилища. То есть одна из главных причин усугубления состояния полей в данном регионе – нехватка воды», - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» Асылжан Хасенов, инженер отдела растениеводства управления мониторинга сельскохозяйственного производства департамента пространственных данных АО «НК «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары».

Согласно мониторингу, на территории Кызылординской области посевные площади риса, состояние которых оценивается как плохое и очень плохое, составили 241 га. К примеру, на конец июля 2020 года в регионе от аномальной жары пострадали посевы риса на территории 500 га. Сегодня из-за нехватки воды под угрозой остаются 7 тысяч га посевных площадей риса.

По результатам космического мониторинга специалисты АО НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» создают цифровые электронные карты, на которых представлена полная информация состояния культур сельскохозяйственного назначения посредством геосервисов.

«Благодаря этим материалам представители Министерства сельского хозяйства страны получают возможность оперативно реагировать на ситуацию. К примеру, на данных картах, созданных на базе космических снимков рисовых посевов в Кызылординской области, показано состояние полей, резкое изменение биомассы растительного покрова в сравнении с прошлогодними снимками 23.07.2019 и 27.07.2020», - пояснил Асылжан Хасенов.



