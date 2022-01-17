Снимаются все ограничения с прекращением режима ЧП - комендатура Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В комендатуре Костанайской области сообщили о снятии ограничений, ранее наложенных в период чрезвычайного положения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С прекращением режима ЧП снимаются все ранее наложенные ограничения. В соответствии со статьей 21 Закона «О чрезвычайном положении» снимаются все ограничения, связанные с временным ограничением прав и свобод физических и юридических лиц. Эти ограничения применяются только в течение срока, на который введено ЧП, и утрачивают силу одновременно с прекращением действия ЧП без специального уведомления»,- сообщили в комендатуре.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Президент РК подписал Указы об отмене чрезвычайного положения в Акмолинской и Костанайской областях. Согласно документам, режим ЧП в этих регионах был отменен с 7 часов 15 января 2022 года.