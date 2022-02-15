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    СНГ рассматривает вопрос о получении статуса наблюдателя при ОДКБ

    15 Февраля 2022, 14:36

    МИНСК. БЕЛТА-КАЗИНФОРМ - СНГ рассматривает вопрос о получении статуса наблюдателя при ОДКБ, заявил журналистам первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Леонид Анфимов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

    «На заседании совета постпредов будет рассмотрен вопрос в закрытом режиме о придании СНГ как международной организации статуса наблюдателя в ОДКБ, - сказал Леонид Анфимов. - Члены совета рассмотрят сегодня этот вопрос и примут решение».
    Сегодня в Исполкоме СНГ в Минске проходит очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества.
    На заседании заместитель министра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков презентует Концепцию председательства Казахстана в Содружестве Независимых Государств в 2022 году и план мероприятий по ее реализации.
    Постоянные полномочные представители также обсудят проект повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится 8 апреля в Душанбе.
    Кроме того, на встрече планируется обсудить предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств СНГ. Его намечено провести в мае в Нур-Султане.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    СНГ Внешняя политика Казахстана ОДКБ
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